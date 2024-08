Maxim Van Gils trekt zijn conclusies na enkele teleurstellende resultaten

Maxim Van Gils zette de voorbije jaren enkele mooie resultaten neer in rittenkoersen, maar dat lukte recent niet meer. Van Gils lijkt dan ook zijn conclusies te trekken.

In 2022 pakte Maxim Van Gils een ritzege en de eindzege in de Saudi Tour, in 2023 werd hij zesde in de Ronde van Oman. Het was dan ook wachten tot een goede notering in een rittenkoers van het hoogste niveau van Van Gils.

Maar vorig jaar liep het dan mis in de Ronde van Catalonië, de Dauphiné en de Tour. Dit jaar moest Van Gils opgeven in Catalonië en de Tour, in de Ronde van Zwitserland kwam Van Gils niet verder dan plek elf in de derde rit.

In de eendagskoersen presteert Van Gils dan weer wel uitstekend. In de elf eendagskoersen die hij dit jaar reed, eindigde hij maar liefst negen keer in de top vijf. Van Gils was de beste in Eschborn-Frankfurt en de GP Kanton Aargau.

Van Gils geeft voorkeur aan eendagskoersen

Van Gils lijkt dan ook zijn conclusies te trekken. "Eendagskoersen zijn sowieso meer mijn ding dan het rondewerk, weet ik stilaan. Ik start liever met een volledig volle batterij dan met een die maar voor 80 procent is opgeladen."

"Sommige renners presteren nog steeds heel goed op 80% en kunnen al die tijd ook mentaal gefocust blijven, maar ik heb die volle batterij nodig om er echt alles uit te halen." We zullen Van Gils dus wellicht meer zien in eendagskoersen dan in rittenkoersen