Evenepoel neemt zijn geliefkoosd 'peloton' op sleeptouw: dromen waarmaken van de kinderen zal meeste deugd doen

Vraag Remco Evenepoel naar zijn geliefkoosd peloton en zijn antwoord zal in de buurt komen van de mensen waar hij vandaag mee op pad is. Zijn fans vergezellen hem op de R.EV Ride. De jongsten onder hen blij maken, daar haalt de renner misschien wel de meeste voldoening uit.

De R.EV Ride is een initiatief dat al eerder is ingelast om de fans van Remco Evenepoel de gelegenheid te bieden om kennis te maken met hun idool en zelfs samen met hem te fietsen. Dat heeft nu wel een heel andere dimensie gekregen, nu het doorgaat zo kort nadat hij op de Olympische Spelen twee keer goud behaalde.

Evenepoel presenteerde zich in zijn shirt van Soudal Quick-Step in zijn eigen Schepdaal. Op de eerste rij natuurlijk de kinderen van de R.EV Brussels Cycling Academy, met bijpassende outfit. De academie die Evenepoel heeft opgericht heeft als doel om kinderen uit het Brusselse zo veel mogelijk kennis te laten maken met de fiets.

De stille droom van Evenepoel

De stille droom is dat de academie ook één van de talentjes weet klaar te stomen voor een kampioenschap in de toekomst. Op deze zaterdag staat enkel het plezier voorop. Onderweg heeft Evenepoel natuurlijk niet enkel aan de zijde van de rennertjes van zijn academie gereden, maar heeft hij ook meer volwassen gezelschap gekregen.

Er is al eens tijd voor een handshake of om een babbeltje te slaan en er wordt over de kasseien gedokkerd. Het zal Evenepoel misschien ook al wat warm maken om volgend jaar toch eens zijn gang te gaan in Vlaamse voorjaarsklassiekers. Lefevere heeft toch al laten verstaan dat Evenepoel de Ronde van Vlaanderen zou rijden.

Gemengde sportdag voor Evenepoel

De R.EV Ride is voor Evenepoel de eerste ontspannen fietsgelegenheid sinds de olympische wegrit in Parijs. Vanavond ruilt Remco even de liefde voor de fiets voor de liefde voor het voetbal, want dan gaat hij de voetbalwedstrijd van zijn favoriete club Anderlecht bijwonen.