Drukke dag voor Remco Evenepoel: eerst de R.EV Ride, maar daarna wacht hem elders nog een héél warm onthaal

Vandaag is het eindelijk zover: in de R.EV Ride kan u samen fietsen met Remco Evenepoel, voor de eerste keer na zijn olympische triomfen. Ze zitten ergens anders ook al ongeduldig te wachten op zijn komst.

Remco Evenepoel zal vandaag dan wel niet deelnemen aan de Clasica San Sebastian, er staat hem wel een druk sportief dagje te wachten. Al is het dan op een andere manier dan wanneer hij aan de start zou staan van de wielerwedstrijd. De R.EV Ride wordt het eerste weerzien met zijn fans sinds het dubbel goud op de Spelen.

Daarna trekt Remco Evenepoel naar het voetbal in Anderlecht. Met een veelzeggende post op X kondigde zijn favoriete voetbalclub zijn komst aan: "Aftrap door een dubbel Olympisch kampioen zaterdag". Evenepoel zal de aftrap geven van de thuiswedstrijd tegen OHL. Die vat pas aan om 20u45, dat zal Evenepoel dus wel halen.

Evenepoel 'Made In Neerpede'

In een bericht op zijn website, begeleid door een foto van Remco die de vuist balt onder de Eiffeltoren, gaat Anderlecht er dieper op in. "Een kind van het paars-witte huis die de grootste wielerpodia heeft veroverd. Een ket Made in Neerpede die net een heel land in vervoering bracht op de spelen in Parijs", zo beschrijft RSCA hem.

"Remco Evenepoel, dubbel Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de wegrit, is onze eregast bij de wedstrijd tegen OH Leuven op zaterdag 10 augustus. Remco, die als voetballer zijn jeugdopleiding genoot bij paars-wit, zal een gepast eerbetoon krijgen voor de aftrap tegen de Leuvenaars", klinkt het veelbelovend.

Dress code voor eerbetoon Evenepoel

"Waar het stadion voor de laatste thuiswedstrijd van afgelopen seizoen volledig paars kleurde, worden supporters nu volledig in het wit verwacht voor de terugkeer naar het Park."