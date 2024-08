🎥 Nederland is niet te spreken en haalt ook op zijn beurt uit: "Dat is verbazingwekkend, het is rugby op wielen"

Het Nederlandse wielrennen heeft een paar aparte dagen achter de rug. Onze noorderburen zijn niet te spreken over een voorval in de sprintfinales bij de mannen.

De koppelkoers kende een opmerkelijk verloop, met het manoeuvre van Van Schip dat de Brit Wood ten val bracht. Ook in de sprint was het eerder Nederland versus Groot-Brittanië. Jeffrey Hoogland moest het opnemen tegen de Brit Jack Carlin voor brons. Bij een stand van 1-1 begonnen zij aan hun beslissende heat.

Nog een mooie kans dus voor Hoogland, maar Carlin reed hem op een bizarre manier helemaal vast. Carlin kwam boven de rode lijn uit. Ontoelaatbaar normaal in het baanwielrennen, maar deze keer mocht het wel. De jury besliste om hem niet te bestraffen, waardoor Team Britain met de bronzen medaille aan de haal ging.

Nederlandse bondscoach teleurgesteld

"Dit was niet goed van Jack, hij kwam van zijn lijn", is Nederlands bondscoach Mehdi Kordi streng bij Cyclingnews. "We zijn erg teleurgesteld. Hoe hij de strijd op de fiets aangaat, het is eigenlijk rugby op wielen." Bovendien had de jury Carlin al in het vizier vanwege omstrenden koersgedrag eerder in het toernooi.

"Wanneer hij dan duidelijk van zijn lijn kwam, wat duidelijk invloed had op de koers., dan laten ze het daarbij? Ik ben hier heel verbaasd over." Dat ze vinden dat het geen impact heeft op de uitkomst van de race, is verbazingwekkend." Met die stelling van Kordi helemaal niet leven. Dat klopt volgens Kordi totaal niet.

Hoogland kon zonder incident sneller rijden

"Hoogland had de bocht scherper kunnen nemen als Carlin niet over de rode lijn was gekomen, terwijl die laatste juist snelheid had verloren. Als je van je lijn afwijkt, lijkt het mij duidelijk."