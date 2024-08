Goede vriend van weleer pepert het Remco Evenepoel in: "Het is immens, het is buitengewoon"

Remco Evenepoel heeft zelfs op zijn beste vrienden zwaar indruk gemaakt. Dat het immens is wat hij gepresteerd heeft, dat drukt iedereen hem op het hart.

Ook zijn vrienden van weleer uit een andere sport. Théo Leoni, voetballer bij de eerste ploeg van Anderlecht, heeft vroeger nog samengespeeld met Remco Evenepoel. Ze waren best goede vrienden en dus ook ploegmaats, toen Remco zelf nog aan voetbal deed. Het eerbetoon aan Evenepoel laat ook Leoni niet koud.

Er is nog altijd een bepaalde band tussen hen en dat is ergens ook logisch. Leoni is inmiddels 24, Evenepoel is ook 24. "Hij is iemand van mijn generatie", zegt de voetballer aan RTBF. Een generatiegenoot die olympisch kampioen is en daar kan Leoni enkel de grootste bewondering voor opbrengen. "Wat een fierheid", voegt hij eraan toe.

Huldiging Evenepoel blijft bij

Voor Leoni was de huldiging van Evenepoel op het veld van Anderlecht zaterdag het hoogtepunt van de avond. Dat had misschien ook iets met de uitslag te maken, want Anderlecht beet zijn tanden stuk op OHL. Ook bij een ander resultaat was de manier waarop Evenepoel in de bloemetjes werd gezet sowieso wel bijgebleven.

"Wat hij gedaan heeft is immens. We zijn heel trots op hem. We hebben op groot scherm naar zijn exploten gekeken. Ik kan niet meer doen dan hem feliciteren en hem zeggen dat wat hij gerealiseerd heeft buitengewoon is", deelt Leoni complimenten uit aan zijn goede vriend. Die superlatieven neemt Remco best ter harte.

Met grote ogen kijken naar Evenepoel

Vele sporters die tijdens hun jeugd tijd gespendeerd hebben aan de zijde van Remco Evenepoel, of het nu in het voetbal of al in het wielrennen was, zullen nu met grote ogen kijken naar wat hij allemaal presteert.