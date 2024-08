🎥 Lorena Wiebes dé pechvogel in Tour de France Femmes: Charlotte Kool profiteert optimaal

Daags na de Olympische Spelen is in Rotterdam de Tour de France Femmes begonnen. De Nederlandse Charlotte Kool sprintte naar de eerste gele trui.

Door de Olympische Spelen in Parijs ging de Tour de France Femmes twee weken later van start dan gebruikelijk. De start week ook uit naar Nederland, met maar liefst drie ritten die volledig op Nederlandse bodem worden gereden.

Zoals wel vaker bij de vrouwen raakte er geen vroege vlucht weg. De Italiaanse Cristina Tonetti versnelde dan toch uit het peloton en kwam als eerste boven op de enige beklimmingen van de dag. Zij mag de bergtrui aantrekken.

Kool profiteert van pech Wiebes

Alles werd klaargemaakt voor een massasprint in Rotterdam. Lorena Wiebes was de grote favoriete, maar kreeg af te rekenen met een schakelprobleem en kon niet meesprinten. Charlotte Kool profiteerde en pakte geel.

"Dit is ongelofelijk", reageerde Kool in haar flashinterview. "Dit is een droom die uitkomt. Ik had geen makkelijk seizoen, maar dit slaat alles." Voor Kool is het na een ritzege in de Baloise Belgium Tour nog maar de tweede zege dit seizoen.

"De sprint was bijzonder chaotisch, maar daar hou ik van. Ik ging vroeg aan, te vroeg dacht ik, want het deed zoveel pijn. Maar ik hield toch vol tot op de streep. Dit is de mooiste dag uit mijn leven", zei Kool nog.

