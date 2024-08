Mathieu van der Poel laat eindelijk nog eens van zich spreken in zijn regenboogtrui

Mathieu van der Poel heeft zondag het criterium in Etten-Leur gewonnen. Voor de wereldkampioen zijn eerste zege sinds Parijs-Roubaix.

Vorig jaar toonde Mathieu van der Poel voor het eerst zijn regenboogtrui in het criterium in Etten-Leur. Toen werd net na de Tour het WK in Glasgow gereden, dit jaar waren dat de Olympische Spelen in Parijs.

Daar mikte Van der Poel dit jaar op een medaille, maar hij moest tevreden zijn met de twaalfde plaats. Van der Poel viel wel aan, maar werd gecounterd door Wout van Aert. Op Remco Evenepoel had hij dan geen antwoord.

Na een weekje in België stond Van der Poel dus zondagavond aan de start van het criterium in Etten-Leur. Net als vorig jaar won de wereldkampioen, dit keer voor Dylan Groenewegen en Bauke Mollema.

Programma Van der Poel

Voor Van der Poel was het de eerste keer sinds zijn zege in Parijs-Roubaix dat hij nog eens mocht vieren als wereldkampioen. Of Van der Poel nog zal kunnen vieren in zijn regenboogtrui is echter de vraag.

Tijdens de Tour sprak Van der Poel over een eventuele deelname aan de Vuelta. Die gaat zaterdag van start in Lissabon met een tijdrit en het lijkt er niet op dat Van der Poel daar aan de start zal staan.