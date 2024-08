Ruben Van Gucht vertelt "horrorverhaal" aan Ine Beyen: "Er zijn grenzen aan mijn properheid"

De Olympische Spelen zijn voorbij, maar de Tour de France Femmes is alweer begonnen. Ruben Van Gucht kwam al meteen met een straf verhaal tijdens de koers.

Van Gucht was tijdens de Olympische Spelen in Parijs, maar moest maandagochtend nog naar Brussel. De Tour de France Femmes ging van start in Rotterdam, Van Gucht geeft samen met Ine Beyen commentaar.

De treinrit van Van Gucht van Parijs naar Brussel verliep echter niet vlekkeloos. De trein van Van Gucht had tot anderhalf uur vertraging, waardoor hij een andere trein moest nemen. Die trein zat vol, waardoor Van Gucht moest rechtstaan bij de bagage.

Geen probleem, tot Van Gucht plots een man snel voorbij ziet komen. "Waarna hij vervolgens de volledige middengang overgeeft. Wij staan daar perplex bij wat er gebeurt. Ik dacht: ja, die man heeft een zware nacht achter de rug of voelde zich niet lekker", zegt Van Gucht bij Sporza.

"Hij ging het toilet binnen, want ik denk dat er nog een portie uit moest. Dat gebeurt allemaal, wij zijn even van gods geslagen door alles. Hij kwam dan uit het toilet terwijl de gang nog steeds vol ligt met brokjes, uiteraard, en hij doet niets."

Het was een horrorverhaal. Ik kan het u zeggen: het was een horrorverhaal.

-Ruben Van Gucht

Van Gucht vroeg de man om iets te doen, maar die liep gewoon weg. "En ik? Ja, er zijn wel grenzen aan mijn properheid. Vervolgens passeerde de treinmanager, die iemand van de kuisploeg ging halen. Toen die persoon daar aankwam, deed die eigenlijk alsof ze het niet zag."

"'Hier begin ik niet aan', zei ze. Het bleef dus liggen en vervolgens begon het ook allemaal wat in het tapijt te trekken. Het sap was al weg, enkel de brokjes bleven nog over. Waarna er mensen die ook naar het toilet moesten en zich van geen kwaad bewust waren, daar met hun voeten in te staan."

"Ik heb dat allemaal met eigen ogen moeten aanschouwen. Het was een horrorverhaal. Ik kan het u zeggen: het was een horrorverhaal. Ik hoop dat die man toch enige berouw voelt. Het was overigens een Nederlander, geen Belg. Die zal doorgereisd zijn naar Amsterdam of Rotterdam. Hij die schuldig is, maar u kenbaar."