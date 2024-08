België het epicentrum! Philippe Gilbert juicht het toe en is allesbehalve verrast door knalprestatie van Belgische renner

Jawel, België is weer het epicentrum van de koers. Tot tevredenheid van Philippe Gilbert, die elders ook een knalprestatie van een Belgische wielrenner heeft opgemerkt.

Zoals dat zo vaak het geval is, is de aandacht van de koers vandaag grotendeels op België gericht. De aankomst van de vierde rit in de Tour de France Femmes ligt in ons land. Het vertrek ligt nog in Nederland. Er wordt van Valkenburg naar Luik gereden. Dan weet je al welk soort etappe de rensters te wachten staat.

Valkenburg wordt gelinkt aan de Amstel Gold Race, de stad Luik aan het Monument Luik-Bastenaken-Luik. Inderdaad, deze rit wordt een mix van deze twee klassiekers. In het begin rijdt het peloton twee keer over de Bemelerberg en de Cauberg. Later zal La Redoute en Roche-aux-Faucons ook beklommen moeten worden.

Belle étape pour le Tour femmes.

Usante et qui peut être idéale pour une échappée ? pic.twitter.com/yiWSozJxxU — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) August 14, 2024

"Een mooie etappe in de Tour Femmes", merkt Philippe Gilbert op X op. "Ideaal voor een ontsnapping?" Daarnaast zal topfavoriete en gele trui Demi Vollering natuurlijk haar leiderstrui verdedigen in deze rit die ze al vooraf heeft aangestipt. Ondertussen is er overigens nog wel meer koers dan enkel de Tour de France Femmes.

Zo rijden de mannen onder meer in de Ronde van Polen en daar heeft Tim Wellens natuurlijk die indrukwekkende tijdritzege geboekt. Dat is Philippe Gilbert niet ontgaan. "Tim Wellens voelt zich altijd thuis in Polen", schrijft Gilbert op zijn Instagram Stories. "Bravo", is de gewezen wielrenner dus allerminst verrast.

@Tim_Wellens remporte une nouvelle étape au Tour de Pologne! Avec le maillot de champion de Belgique 🇧🇪 pic.twitter.com/jxcq9sDAg8 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) August 13, 2024

Op X wijst Gilbert ook nog eens op het speciale gegeven dat Tim Wellens deze overwinning behaald heeft in de trui van Belgisch kampioen tijdrijden.