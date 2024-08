Nu op naar duel met Pogacar? Sven Nys over zoon Thibau: "In die zin geen verrassing dat hij Vingegaard kan kloppen"

Het moet waanzinnig zijn om zoals Sven Nys je jonge zoon Vingegaard te zien kloppen op een oplopende aankomst. Er is natuurlijk een tegenstander die nog één trapje hoger staat: Tadej Pogacar.

Thibau Nys demonstreerde in de eerste rit in de Ronde van Polen nog eens zijn uitstekende timing op een lastige finish. "Thibau heeft nog veel te leren maar op dit soort aankomsten is hij echt top", bevestigt Sven Nys in Het Laatste Nieuws. Er is geen woord van gelogen, als zelfs een Vingegaard al het hoofd moet buigen voor Thibau.

"In het hooggebergte komt Thibau niet aan de enkels van Vingegaard, maar als puncher is hij explosiever en hoort hij wat mij betreft bij de grote namen. In die zin is het geen verrassing voor me dat hij Vingegaard kan kloppen." Er blijven zo niet veel tegenstanders met nog grotere weerklank over om de scalp van te nemen.

Dromen over Nys vs Pogacar

Eentje maar, eigenlijk. "Ik weet niet wat er zou gebeuren als Thibau op zo'n aankomst tegen Pogacar zou moeten koersen. Kan hij hem kloppen? Je kan het niet zeggen, want hij heeft het nog nooit gedaan. Misschien komt hij wel in zijn buurt." Dat Sven Nys er luidop durft over na te denken, zegt veel over de evolutie bij zijn zoon.

Hoe komt het nu dat Thibau met zo'n rasse schreden vooruit gaat? "Ik denk dat het er echt iets mee te maken heeft dat Thibau echt bezeten is door zijn vak. Hij is er van 's morgens tot 's avonds mee bezig. Het roadbook van Polen heeft hij vorige week helemaal geanalyseerd. In elke rit gaat hij op zoek naar waar zijn kansen liggen."

Goede analyses bij Thibau Nys

Dat Thibau van jongsaf vaak de koers op tv analyseert, helpt ook. "Ik heb vaak naast hem in de zetel gezeten terwijl ik dacht: 'Dat heeft hij goed gezien'. Ik denk niet dat het een nadeel voor hem is dat hij is opgegroeid in een wielergezin. Wij zijn altijd over de koers bezig. Als je 21 jaar lang niets anders hoort, steek je wel iets op."