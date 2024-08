Uithaal naar eigen team mondt uit in breuk: nieuwe superploeg grijpt de kans om de transformatie verder door te duwen

Als een renner uithaalt naar zijn eigen team, weet je dat een breuk nabij is. De nieuwe superploeg, zoals Red Bull-BORA-hansgrohe opwerpt te zijn, laat Buchmann vertrekken en vervangt hem door vers en jong bloed.

Acht jaar in de WorldTour bij BORA-hansgrohe eindigen voor Emanuel Buchmann in mineur. In die periode heeft hij nochtans mooie momenten gekend. In 2019 werd de klassementsman vierde in de Tour de France. Vorig jaar werd hij nog Duits kampioen op de weg. Dat zijn toch resultaten die bij een Duitse ploeg niet te versmaden zijn.

Nu de Oostenrijkers de macht zwaaien, zijn die daar misschien minder gevoelig voor. Er ligt echter een andere reden aan de basis van zijn vertrek. Buchmann was de laatste jaren wel minder regelmatig in grote ronden en werd thuisgelaten van de Giro. Daar had hij zich helemaal niet meer aan verwacht: de renner reageerde furieus.

Buchmann naar Cofidis

Hij liet eind mei uitschijnen niet meer voor zijn ploeg te willen koersen. Dat deed hij dan wel nog op Zwitserse bodem, maar slechts voor drie wedstrijddagen. Dat kwam dan weer door een val in de Ronde van Zwitserland. In elk geval scheiden de wegen tussen hem en Red Bull-BORA-hansgrohe: hij tekent voor één jaar bij Cofidis.

"Ik heb echt zin om een nieuwe omgeving en andere cultuur te ontdekken", zegt Buchmann. "Ik ga er voor vechten om opnieuw naar de Tour de France te kunnen! Dat was bij Red Bull wellicht niet meer mogelijk. Buchmann is ook al 31, er is ook nog de 34-jarige Roglic. Red Bull heeft nood aan nieuw en jong talent.

Fisher Black naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Het is ook in dat opzicht dat het Finn Fisher-Black binnenhaalt. De 22-jarige Nieuw-Zeelander komt over van UAE en heeft getekend voor twee seizoenen. Hij moet het tot dusver vooral hebben van ritzeges in korte ritenkoersen en reed vorig jaar top 40 in de Vuelta, zijn eerste grote ronde.