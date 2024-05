Heibel bij BORA-hansgrohe neemt extra gradatie aan, barst de bom compleet? "Willen er professioneel mee omgaan"

Het is niet bepaald huisje weltevree bij BORA-hansgrohe. In de aanloop naar de Giro was er heibel ontstaan door de niet-selectie van Emanuel Buchmann.

De Duitse klimmer, in 2019 nog vierde in de Tour de France, had er zich duidelijk niet aan verwacht niet mee te mogen naar de Giro. Hij reageerde furieus. Aangezien Buchmann aan het einde van het jaar einde contract is en er nu een haar in de boter zit tussen hem en zijn team, lijkt een vertrek aan de orde. Dat gaat er ook komen.

"Hij wil niet langer met of voor ons koersen", meldt teammanager Ralph Denk in een gesprek met Eurosport. "Dat heeft hij me niet persoonlijk gezegd, maar hij heeft het laten weten aan de ploeg." Het is uiteraard allemaal terug te brengen tot die beslissing over de selectie van BORA-hansgrohe voor de Ronde van Italië.

Pijnlijk misverstand bij BORA-hansgrohe

"Het gaat om iets dat hij misbegrepen heeft. We hebben uitgelegd wie onze kopmannen zijn." Allemaal goed en wel, maar nu zullen de wegen dus wel scheiden. Op zich kan het wel nog een correct afscheid worden, als alle partijen zich professioneel opstellen en Buchmann tot het einde van 2024 de kleuren van BORA verdedigt.

Of barst de bom binnenkort compleet, aangezien hij heeft aangegeven niet meer voor de ploeg te willen koersen? "We willen er op een professionele manier mee omgaan. Hij heeft nog altijd de kans om enkele wedstrijden te rijden. We blijven hem erkentelijk voor wat hij bij de ploeg verwezenlijkt heeft."