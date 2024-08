Dit moet zeker nog beter: Remco Evenepoel niet helemaal tevreden over Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel deed het met een derde plaats uitstekend bij zijn debuut in de Tour. Toch vindt Evenepoel dat er nog wel zaken beter kunnen als hij echt wil meedoen voor de eindzege.

Er waren voor de Tour vraagtekens bij de sterkte van Soudal Quick-Step in het hooggebergte, maar die heeft de ploeg grotendeels doen verdwijnen. De ploeg werd ook knap derde in het ploegenklassement in de Tour.

Ook Remco Evenepoel was tevreden over de prestatie van de ploeg. "Het is duidelijk dat de ploeg een goede Tour heeft gereden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "In etappe twintig, toen we Vingegaard onder druk wilden zetten, heeft de ploeg getoond dat de vorm er echt wel was."

Toch is er nog altijd ruimte voor verbetering, zo zat Evenepoel snel geïsoleerd in de graveletappe. De opgave van Pedersen in rit vier en de exit van Vervaeke in rit veertien door corona hebben de ploeg niet geholpen.

Evenepoel wil versterkingen bij Soudal Quick-Step

"Maar als we in de toekomst echt naast Visma en UAE willen staan, moet er nog kracht bijkomen. Zeker omdat dit voor ons een Tour van volgen, volgen, volgen is geweest", zegt Evenepoel duidelijk. De gele trui verdedigen is nog een ander paar mouwen.

"Dan moet er iets bij, maar dat zal ook gebeuren. Daar heb ik alle vertrouwen in", stelt Evenepoel nog. Dit jaar kreeg Evenepoel al Mikel Landa als meesterknecht, volgend jaar komt daar nog Valentin Paret-Peintre bij.