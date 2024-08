Maxim Van Gils doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel: "Zelfs mijn vriendin schrok"

Remco Evenepoel heeft bijzonder veel indruk gemaakt op de Olympische Spelen in Parijs. Ook andere Belgen waren bijzonder enthousiast over Evenepoel.

Met goud in de olympische tijdrit en de olympische wegrit heeft Remco Evenepoel voor één van de prestaties op de Olympische Spelen gezorgd. Zelfs een lekke band hield hem in de wegrit niet van goud.

Evenepoel zorgde voor bijzonder enthousiasme in België en ver daarbuiten. Ook andere Belgische renners supporterden voor Evenepoel, ook al zijn het anders concurrenten van Evenepoel tijdens het jaar.

Van Gils supporterde voor Evenepoel

Ook Maxim Van Gils was onder de indruk van wat Evenepoel liet zien in de olympische wegrit. "Amai nog niet", zegt Van Gils bij Het Nieuwsblad. Hij supporterde dan ook hevig voor Van Aert in de olympische wegrit.

"In het dagelijkse leven is Remco geen ploegmaat, maar het weerhield mij er niet van om voor hem te supporteren. Zelfs mijn vriendin schrok ervan. Maar een Belg op die manier goud zien pakken, dat vond ik toch enorm knap."

Later dit jaar worden Evenepoel en Van Gils wellicht ploegmaats op het WK in Zürich. "Het zou een droom zijn om deel uit te maken van de ploeg die het WK wint, of dat nu met Remco of met Wout is."