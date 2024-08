Remco Evenepoel of Tadej Pogacar de beste in 2024? Evenepoel geeft zelf het antwoord

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hebben dit jaar al bijzonder veel indruk gemaakt. Toch is Evenepoel klaar en duidelijk over wie de beste is.

Slechts één keer stonden Tadej Pogacar en Remco Evenepoel samen aan de start van een koers, nl. de Tour de France. Daar was Pogacar duidelijk de sterkste met zes ritzeges en zijn derde eindzege in zijn carrière.

De Sloveen won dit seizoen al 21 keer, niemand in het peloton die ook maar iets in de buurt komt van Pogacar. Ook al doet Remco Evenepoel stevig zijn best met ritzeges in Parijs-Nice, de Dauphiné, de Tour en zijn dubbele olympische titel.

Evenepoel vindt Pogacar overduidelijk de beste in 2024

Op het WK zullen Evenepoel en Pogacar elkaar wellicht nog een keer tegen het lijf lopen. In Zürich krijgen zowel Evenepoel als Pogacar een parcours op hun maat. Wordt in Zwitserland beslist wie de beste renner van 2024 is?

"Toch niet helemaal akkoord", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. Omdat Pogacar de Giro, de Tour, zes ritten in de Giro en de Tour, Catalonië, L-B-L en de Strade Bianche heeft gewonnen. "Dat is nog van een andere orde."

Pogacar pakte de eerste dubbel Giro-Tour sinds Marco Pantani in 1998. "Tadej is de beste wielrenner ter wereld, ook al was hij niet op de Spelen. We gaan zien wat het straks geeft op het WK. Hij zal heel gemotiveerd zijn, maar ik natuurlijk ook."