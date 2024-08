Lance Armstrong niet te spreken over ploegmaats Demi Vollering: "Het kan me niet schelen"

Demi Vollering ging in de vijfde rit zwaar tegen de grond en kreeg weinig hulp van haar ploeg. De Nederlandse topfavoriete verloor zo ook haar gele trui.

Vollering bleef na haar valpartij lang staan en tastte naar haar onderrug. Ze kon uiteindelijk wel weer op de fiets springen, maar verloor wel bijna twee minuten. Vollering kreeg ook enkel hulp van Bredewold, de rest was enkel met zichzelf bezig.

Lance Armstrong was dan ook bijzonder streng voor de ploeggenotes van Vollering. "Dit is de Tour de France! Als de gele trui-draagster valt mag er niemand meer voor eigen rekening rijden", zegt Armstrong bij The Move.

Vas en Wiebes hadden Vollering moeten helpen

"Het kan me niet schelen hoe graag je de etappe wilt winnen. Op zo'n moment moet iedereen wachten en voor de gele trui rijden. Dat Vollering zo lang alleen moest rijden is echt onacceptabel. Ze moet echt heel boos zijn."

Armstrong was vooral streng voor Vas, die de etappe won, en Wiebes. De Hongaarse zei achteraf dat haar radio niet werkte en ze dus van niets wist. "Ik kan dat niet controleren, maar dat is het meest gebruikte excuus in de wielersport. Ik heb er mijn twijfels over."

"Ik zou niet graag aan tafel willen zitten in die ploeg. Dat moet een oncomfortabel sfeertje zijn...", zei Armstrong nog. Dat Vollering de ploeg eind dit jaar zal verlaten, zal ook niet helpen.