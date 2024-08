Uijtdebroeks steelt weer met de ogen en steekt zijn eigen ambitie niet weg: "Ik zal leren hoe Wout van Aert dat aanpakt"

Cian Uijtdebroeks blijft zijn eigen spontane zelve, ook in een jaar met moeilijkeden. Voor Wout van Aert is het eveneens geen vlekkeloos seizoen. Beide Belgen zijn klaar om de puntjes op de i te zetten in de Vuelta.

Cian zal aan de zijde rijden van mannen als Van Aert en Kuss die toch al één en ander meegemaakt hebben in het rondewerk. "Wout en Sepp zijn een stuk ouder dan ik. Het is leuk voor mij om met hen onderweg te zijn. Hun palmares is heel groot, ik kijk wel naar ze op. Ze zijn tof en ze stralen rust uit", zegt Uijtdebroeks aan HLN.

"Ik wil weten hoe zij het doen. Want zij presteren aan de top en dat is waar ik ook wil geraken." Het tijdrijden is iets waar progressiemarge op zit. "Ik zal kijken en leren hoe Wout dat protocol aanpakt in de aanloop naar de tijdrit. Wat zijn zijn gewoontes, daar vraag ik hem naar", is Uijtdebroeks van plan om wat dingen op te steken van Van Aert.

Uijtdebroeks heeft mooie herinneringen aan Vuelta

Visma-Lease a Bike mag dan wel verklaren wat de verwachtingen zijn voor Uijtdebroeks, uiteindelijk is het ook altijd interessant om de renner hierover uit te horen. VTM peilde bij de ploegenpresentatie nog naar zijn eigen ambities, na zijn achtste plek in 2023. "Ik heb mooie herinneringen aan vorig jaar", is Uijtdebroeks die Vuelta niet vergeten.

"Als atleet wil je altijd beter doen dan vorige keer. Elke grote ronde duurt drie weken, er kan heel veel gebeuren. We gaan zeker er voor strijden om beter te doen. Na alle miserie die ik gekend heb ga ik proberen in de top tien te sluipen. Als het beter kan, is dat altijd mooi meegenomen." Voorlopig dus nog optimisme troef.

Weinig schrik bij Uijtdebroeks voor tijdritten

Dan zal het ook in het werk tegen de klok dus moeten meevallen. "Ik kijk redelijk positief naar de twee tijdritten. Er zijn zoveel bergritten en het zijn twee kortere tijdritten. Je kunt daar zeker tijd verliezen, maar in de derde week gaan er veel grotere verschillen zijn."