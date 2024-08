Visma-Lease a Bike maakt nog eens duidelijk wat er van Cian Uijtdebroeks verwacht wordt in de Vuelta

Cian Uijtdebroeks (21) staat voor het eerst in zijn carrière aan de start in een tweede grote in een seizoen. In de Giro haalde hij het einde niet, in de Vuelta gaat hij opnieuw voor een klassement.

Dit voorjaar was Cian Uijtdebroeks aan een goede Giro bezig, tot hij niet meer aan de start kwam van de tiende etappe door een coronabesmetting. Uijtdebroeks stond toen vijfde in het klassement en droeg de jongerentrui. In de Vuelta krijgt Uijtdebroeks een nieuwe kans, al zal dat wel afhangen van de prestaties van Sepp Kuss. De Amerikaan is de titelverdediger, maar is volgens Visma-Lease a Bike niet de uitgesproken favoriet. Uijtdebroeks kan leren van Kuss Als Visma-Lease a Bike dan toch de leiderstrui moet verdedigen voor Kuss, dan zal Uijtdebroeks de laatste man zijn die zal controleren voor de topfavorieten het zullen uitvechten voor de zege. "Met Sepp op pakweg plaats drie blijft Cian gewoon zo lang mogelijk bij hem in de buurt en kan hij meer aan een eigen klassement denken", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Het Nieuwsblad. Uijtdebroeks kan naast Kuss dus ook voor zijn eigen klassement gaan. "Cian heeft al bewezen dat hij top tien kan rijden en sowieso kan hij heel veel leren in de schaduw van Sepp", stelt Niermann nog.