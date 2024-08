Jong Belgisch talent kiest voor meerjarig contract bij Lotto - Dstny

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Steffen De Schuyteneer (19) wordt profrenner bij Lotto Dstny. Het jonge talent maakt de overstap van het Development Team en heeft een contract voor drie seizoenen getekend. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt.

Steffen De Schuyteneer trekt dus naar de profploeg van Lotto Dstny. De etappewinnaar van de jongste Giro Next Gen heeft zijn naam onder een contract tot 2027 gezet en zet zo mee de jonge identiteit van de ploeg in de verf.

"Sinds ik dit jaar het Development Team vervoegde, bouwde ik met iedereen een warme band op", vertelt De Schuyteneer op de website van de ploeg. "De staff hier betekent veel voor mij en met mijn ploegmaten heb ik op korte tijd een goede band opgebouwd. De ploeg voelt als thuis."

Roots in Vlaamse Ardennen

"Ik hoop mezelf verder te ontwikkelen tot klassieke renner. Mijn roots liggen in de Vlaamse Ardennen, daar ging ik als klein mannekeal fietsen en naar de koers kijken. Het is een droom om ooit de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen."

© photonews

"Ik zal volgend seizoen sowieso nog enkele koersen, zoals Parijs-Roubaix, met de beloften meerijden, maar ook al proeven van het profpeloton. Ik zal op hoogtestage kunnen- dat heb ik nog nooit gedaan", aldus de jongeling.

"Ik zal nog meer begeleid worden op vlak van training… Ik heb nog heel wat stappen te zetten, maar dat kan volgens mij het beste bij Lotto Dstny." We wensen De Schuyteneer alvast veel succes de komende jaren.