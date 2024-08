Ook Belgische luxeploegmate reageert met heel veel emoties

AG Insurance-Soudal leverde het perfecte ploegenspel af. Justine Ghekiere hield er de bollen aan over én een ritzege, terwijl Julie Van De Velde voor al haar werk ook nog eens de strijdlust wist mee te nemen.

Justine Ghekiere pakte op knappe wijze de ritzege en begon vervolgens meteen ook de ploeg te danken. Zeker Julie Van De Velde verdiende daarbij een geweldige extra pluim voor haar werk richting Le Grand Bornand.

Ze nam de vlucht op sleeptouw en rolde zo de rode loper uit voor Ghekiere, die haar meteen dankte. Na de race vielen beiden elkaar wenend in de armen. Mooie beelden, dat sowieso. En wat had Van De Velde er zelf over te zeggen?

"Ongelofelijk. Wat een dag. Ik ben sprakeloos", aldus Julie Van De Velde in een reactie bij Sporza. "Amai, wat een mooie dag. Misschien een van de mooiste uit mijn carrière omdat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen."

Zo sterk van Justine

"Toen ik haar voorsprong vernam, was ik aan het uitrekenen hoeveel Justine mocht verliezen in het slot per kilometer. Ik dacht: dit moet ze kunnen. Ze is zo sterk!", kon Van De Velde met haar emoties haast geen blijf.

Het leverde de Belgische zelfs de prijs voor de strijdlust op. "In dienst rijden, dat doe ik heel graag. Ik heb alles gegeven en het levert op. Ik ben zo tevreden en blij dat het gelukt is. Ik wil zo graag in dienst rijden van anderen."