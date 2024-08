Tim Merlier wil dit jaar één koers zeker nog winnen: "Maar heb nog geen uitsluitsel over selectie"

Tim Merlier sluit vandaag de Ronde van Polen af. Onze landgenoot pakte eerder deze week al een ritzege mee.

De Ronde van Polen is een onverhoopt Belgisch succes geworden qua etappezeges. Drie keer zegevierde Thibau Nys, maar ook Tim Merlier pakte er zijn ritoverwinning mee. Dat deed hij in Katowice, de plek waar Fabio Jakobsen zwaar crashte.

Merlier had evengoed in de Vuelta kunnen rijden, maar uiteindelijk werd ook omwille van een Belgische connectie gekozen om dat niet te doen. Er waren sowieso te weinig kansen voor spurters in de Ronde van Spanje.

“En Wout van Aert staat dan ook nog aan de start, wat alles voor ons sprinters nog eens zoveel moeilijker maakt”, is Merlier heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Voor Merlier was het zijn dertiende zege van het seizoen in Polen, het hoogste aantal dat hij ooit in één jaar bij elkaar fietste. Hij legt zichzelf geen druk op van een bepaald aantal dat hij wil halen, maar heeft wel nog één iets voor ogen: het Europees kampioenschap in Limburg.

“Ik heb er al met bondscoach over gepraat, maar ik heb nog geen uitsluitsel over een selectie. Het zou voor mij een unieke kans zijn om na dit goed seizoen een Europese titel te nemen. Ik hoop binnenkort positief nieuws te krijgen.”