Thibau Nys wint drie ritten in Polen, maar die ene vraag blijft: "Geen halve seconde spijt van"

Thibau Nys heeft er in Polen een uitstekende week opzitten met drie ritzeges. Toch deed hij niet mee voor de eindzege, die was voor Jonas Vingegaard.

Met drie ritzeges en de daarbij horende 30 bonificatieseconden zou Thibau Nys altijd moeten meedoen voor de eindzege in de Ronde van Polen. Maar Nys eindigde 31ste op meer dan 7 minuten van eindwinnaar Jonas Vingegaard.

De drie ritten die Nys won, waren dan ook de enige waarin hij het echt probeerde. In de massasprints verloor Nys bewust tijd, om het gevaar van de massasprints te ontwijken. En ook in de tijdrit ging Nys niet voluit.

Nys werd in de tijdrit pas 97ste, op ruim drie minuten van winnaar Tim Wellens. Hij had toen nochtans de leiderstrui aan, maar dat weerhield Nys er niet van om ook nog uit te pakken met een wheelie op zijn tijdritfiets.

Nys heeft geen spijt

Wat als hij in de tijdrit wel geprobeerd had? Dan had de eindzege er misschien wel ingezeten. "Ik heb van veel renners in het peloton de vraag gekregen of ik geen spijt had dat ik de tijdrit niet vol heb gereden", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

"Maar neen, nog geen halve seconde eigenlijk." Nys weet perfect wat hij kan en wat hij niet kan. Als hij vol had gereden, dan was hij ook niet in de buurt gekomen. En dan wint hij daarna misschien ook geen twee ritten meer.