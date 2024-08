Vader Sven Nys wil het graag zien: Thibau Nys zegt of hij ook Tadej Pogacar kan kloppen

Er staat momenteel geen maat op Thibau Nys als er een aankomst bergop is. Toch is Nys realistisch over wat hij kan en wat hij niet kan.

Al acht keer won Thibau Nys in 2024 en telkens won Nys op dezelfde manier. Op een lastige aankomst bergop sprintte hij iedereen uit het wiel. In elke rittenkoers waar Nys aan de start stond, won hij dit jaar zo. Nys klopte met Ulissi, Onley en Vingegaard niet de minste namen. Vader Sven Nys vroeg zich af hoe zijn zoon het er vanaf zou brengen tegen Tadej Pogacar op zo'n lastige aankomst. Omdat de Sloveen toch als de beste ter wereld wordt gezien. Nys tegen Pogacar bergop? Ook Thibau Nys zou dat wel eens willen weten. "Puur en alleen aan de aankomst zou ik misschien kunnen meedoen tegen hem", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Al ziet Nys nog andere problemen in koersen tegen Pogacar. "Goed mogelijk dat hij lang voor de aankomst al zo hard gekoerst heeft dat ik nergens meer te bespeuren ben", zegt Nys. Ook bij zijn derde ritzege in de Ronde van Polen had Nys het lang moeilijk onderweg. Hoewel Nys Pogacar op een lastige aankomst zou aankunnen, dat geldt niet in het hooggebergte. "Ik ben geen klimmer, niet iemand die op een col als pakweg Alpe d’Huez iets kan doen", zegt Nys duidelijk.





