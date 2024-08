📷 Dopingzondaar vindt dan toch nieuwe ploeg en gaat meteen aan de slag

Bahrain Victorious heeft Robert Stannard aan boord gehaald. De Australiër zat zonder werk na een dopingschorsing voor zijn bloedwaarden.

Vorig jaar raakte bekend dat Robert Stannard schommelende bloedwaarden vertoonde in zijn biologisch paspoort tussen 2018 en 2019.

Hij werd op non-actief gezet en tegen dat de uitspraak er was, was de schorsingsperiode al helemaal verlopen. Sinds deze winter zat hij echter zonder ploeg. Hij gaat nu aan de slag bij Bahrain Victorious, tot eind 2025.

“Het is me duidelijk dat dit team vol met geweldige mensen zit. Ik kijk ernaar uit om met de groep samen te werken en bij te dragen aan de doelen. Het voelt alsof ik mijn leven terug heb. Ik kan niet wachten om opnieuw te koersen en ik ben heel dankbaar voor deze kans”, vertelt Stannard in een persbericht.

Stannard kwam ook nog eens terug op zijn schorsing. “Atleten met schommelende bloedwaarden hebben nooit positief getest. Er werd geoordeeld dat dat enkel kon op een illegale manier, maar nooit werd er bewijs geleverd. Ik hoop dat het besluit gepubliceerd zal worden, zodat mensen er hun eigen mening over kunnen vormen.”

Stannards eerste koers wordt de Tour of Britain. “Het is ongelooflijk dat ik opnieuw mag fietsen en mijn wielercarrière kan voortzetten. Ik moest een harde keuze maken: het besluit accepteren en de sport waarvan ik hou blijven doen, of vechten om mijn naam te zuiveren. Ik geloof dat ik de slimste keuze gemaakt heb.”