Eddy Planckaert wil maar al te graag een nieuwe uitdaging aan gaan

Dat Eddy Planckaert een bezige bij is, dat is ondertussen bekend. Maar de ex-wielrenner zit duidelijk met nog heel wat plannen in zijn hoofd.

Eddy Planckaert is niet alleen een grote doener, maar ook een denker. Sommige zaken kan hij in zijn hoofd gewoon niet loslaten, zo bekent hij in een gesprek met Primo.

“Er zit een grote onrust in mij. Ik ben niet de enige, hoor, op mijn leeftijd. Mensen van zestig, die hebben een speciale leeftijd. Ze hebben zoveel capaciteiten en zoveel ervaring, ze zijn vaak nog zo sterk als een beer”, vertelt hij.

Maar de omgeving wil hen soms sparen. Te begrijpen vindt Planckaert, maar dat hoeft niet altijd. “Aan de andere kant steekt dat, ik vind het ambetant dat ze me 'dienen ouden' vinden. Terwijl ik nog alles kan! Maar goed, ik klaag niet. Ik heb alles.”

Toch blijven die gedachten in zijn hoofd ronddwalen. En daar wil hij iets mee doen. “Elke mens van in de zestig wordt met die onrust geconfronteerd, denk ik.”

“Elke mens van die leeftijd speelt met de vraag: wat houdt het leven eigenlijk in? Ik zou daar best een boek over willen schrijven, over die onrust, die muizenissen. Op zoek gaan naar antwoorden”, besluit Planckaert.