Troostprijs voor Lotto Dstny in Vuelta: "Zal voor nog meer motivatie zorgen"

Lennert Van Eetvelt greep naast de ritzege in de Vuelta. Lotto Dstny pakte met de bergtrui van Sylvain Moniquet wel een troostprijs.

De beelden van een te vroeg juichende Lennert Van Eetvelt gingen de wereld rond, maar wat niet door veel mensen gezien werd was dat zijn ploegmaat Sylvain Moniquet de bergtrui pakte.

De 26-jarige renner uit Namen is aan zijn laatste maanden bij Lotto Dstny bezig. Vanaf volgend seizoen rijdt hij immers voor Cofidis. Met deze bergtrui zorgt hij alvast voor een mooi afscheidscadeau.

“Het was geen doel vooraf, maar ik had in het begin van de etappe goede benen en besloot dan maar voor die bergpunten te gaan”, zei Moniquet na afloop van de rit aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben een klimmer, maar dit is mijn eerste bergtrui sinds ik prof ben. Ik had voor de etappe tips gevraagd aan Thomas De Gendt hoe ik het best kon aanpakken. Woensdag volgt een vlakke etappe, dus krijg ik nog een dag in de bollen cadeau.”

De Waal heeft al een idee hoe hij de trui zou kunnen houden. “Als ik de trui daarna nog wil houden tot de tweede of derde week, zal ik moeten meegaan in ontsnappingen, maar ons voornaamste objectief blijft Lennert Van Eetvelt bijstaan voor het klassement.”

Moniquet had niet verwacht dat zijn ploegmaat tot dit in staat zou zijn. “Er heerst een goede sfeer in onze ploeg en wat Lennert getoond heeft, zal voor nog meer motivatie zorgen. Ik wist niet dat hij zulke goede benen had.”