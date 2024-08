🎥 Misrekenen Roglic en co zich in de Vuelta? Ben O'Connor mag nu zelfs dromen van eindwinst

Na een openingstijdrit, drie sprints en een bergrit was het eindelijk eens aan de vluchters in de zesde etappe. De renners konden voor de etappe nog wat krachten opdoen, want de etappe ging van start in een supermarkt van Carrefour.

Een groep van maar liefst 33 renners reed weg uit het peloton, waaruit ook de definitieve ontsnapping van tien ontstond. Met Mauri Vansevenant was er één Belg bij, ook O'Connor, Vine, Sanchez en Lipowitz zaten erbij.

Red Bull-BORA-hansgrohe en Primoz Roglic wilden duidelijk de rode leiderstrui weggeven en de vluchters kregen een voorsprong van zo'n vier minuten. Maar het draaide niet vooraan en O'Connor ging er samen met Leemreize vandoor op meer dan 50 kilometer van de streep.

De voorsprong van de twee op de andere vluchters groeide alsmaar, op 27,5 kilometer van de streep liet O'Connor Leemreize achter en reed solo naar de zege. De Australiër neemt ook de rode leiderstrui over van Primoz Roglic.

O'Connor heeft nu bijna 5 minuten voorsprong op Roglic en Almeida, voor iemand die dit jaar nog vierde werd in de Giro toch bijzonder veel. Gaat het peloton daar nog spijt van krijgen? Adam Yates verloor door een val nog meer dan twee minuten.

✨ An EXHIBITION of strength that will be remembered! Relive the LAST KM where 🇦🇺 @ben_oconnor95 was able to celebrate his victory and race lead.



🤩 ¡Una EXHIBICIÓN que será recordada! Revive el ÚLTIMO KM gracias a @carrefourES.

#LaVuelta24 pic.twitter.com/iP7beNy4p2