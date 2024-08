Visma-Lease a Bike zet dopingzondaar aan de deur, ander WorldTour-team toont al interesse

De Duitser Michel Hessmann zal niet meer uitkomen voor Visma-Lease a Bike. Dat heeft de Nederlandse zelf bekendgemaakt, maar Hessmann kan al op interesse rekenen van een ander team.

Een jaar geleden zette Visma-Lease a Bike de Duitser Michel Hessmann (23) op non-actief nadat er een minieme hoeveelheid Chloortalidon in zijn urine is aangetroffen. Intussen heeft Hessmann een schikking getroffen met wereldantidopingbureau WADA.

"Het NADA (Duits antidopingagentschap, nvdr.) en het WADA kwamen beiden tot de conclusie dat het aannemelijk is dat Hessmann een vervuild medicijn zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen heeft ingenomen", stelt Visma-Lease a Bike.

"In juni 2024 schorste NADA de renner voor vier maanden, met een terugwerkende kracht van drie maanden, waardoor hij eind juli weer in actie zou mogen komen. Maar WADA is daartegen in beroep gegaan, waarna de renner en WADA een schikking hebben getroffen en de renner tot 14 maart 2025 geschorst zal blijven."

Hessmann naar Movistar?

Het contract van Hessmann loopt eind dit jaar af bij Visma-Lease a Bike en de Duitser krijgt geen nieuw contract meer. Hij zal daardoor niet meer uitkomen voor het Nederlandse team. Maar Hessmann kan wel al rekenen op interesse.

Volgens het Spaanse AS is Hessmann namelijk in gesprek met Movistar. Die zouden wel dateren van voor de schikking, het is niet duidelijk of de schorsing van Hessmann tot 14 maart 2025 daar iets aan zal veranderen.