INEOS haalt jong talent op bij ander team uit de World Tour

INEOS - Grenadiers heeft opnieuw toegeslagen. Deze keer heeft het de jonge Brit Samuel Watson weten aan te trekken. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij zijn nieuwe werkgever.

De 22-jarige Brit Samuel Watson komt over van Groupama-FDJ en tekende dus voor twee seizoenen bij INEOS - Grenadiers. De jonge Engelsman staat te boek als een groot talent.

Vorige maand won hij nog een rit in de Ronde van Wallonië, zijn eerste en enige profzege tot nu toe. De komende jaren mag er nog meer van hem verwacht worden.

© photonews

In 2023 reed hij de Vuelta, nadat hij in 2022 vanuit het opleidingsteam van Groupama-FDJ in de World Tour terecht was gekomen. Watson is een klassiek geschoolde renner.

Hij kwam al aan de start van de meeste Vlaamse voorjaarsklassiekers en ook in Milaan-Sanremo. Nu wil hij dus verder doorbreken bij zijn nieuwe team INEOS - Grenadiers.

Watson kan niet wachten

"Tekenen voor dit team is echt een droom die uitkomt en ik ben meer dan enthousiast om samen te gaan werken en te zien wat we kunnen bereiken. Als jonge Britse jongen die naar andere Britse renners in dit team keek, was het echt inspirerend."

"Om nu bij INEOS aan de slag te gaan en naast enkele van die grote namen te rijden en van hen te leren is heel bijzonder. Ik geloof echt dat dit de perfecte omgeving is om mijn volledige potentieel te bereiken en te leren van de geweldige rolmodellen binnen het team. Ik kan niet wachten."