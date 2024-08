Wout van Aert stelt meteen zijn eisen en zet Philipsen en Merlier op hun plaats over EK

Dinsdag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het EK wielrennen bekend. Wout van Aert zal daar naar alle waarschijnlijkheid bij zijn.

De selectie voor het EK in Limburg is voor bondscoach Sven Vanthourenhout een van de moeilijkste ooit, zo noemde hij het zelf al. Vanthourenhout heeft de keuze uit Merlier, Philipsen, De Lie, Meeus en Van Aert als kopman.

Wout van Aert schittert momenteel in de Vuelta en schreef al twee ritzeges op zijn naam. De Vuelta eindigt een week voor het Europees kampioenschap, Van Aert kan met zijn Vuelta-vorm zeker een uitdager zijn van Mathieu van der Poel.

Fnuikt Van Aert kansen van Philipsen en Merlier?

Van Aert gaat er dan ook al van uit dat hij bij de selectie zal zitten. "Ik heb er vertrouwen in dat ik in de selectie zal zitten en dat ik kans maak", zei hij bij Het Nieuwsblad Dat zal wellicht gevolgen hebben voor Merlier en/of Philipsen.

Wellicht zal een van hen twee afvallen doordat Van Aert in de selectie zal zitten. Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat Vanthourenhout met drie kopmannen in een selectie van acht renners naar het EK trekt.

Van Aert stelt ook zijn eisen voor het EK. "Er moet een goede tactiek komen. Ik weet in elk geval dat ik een goede sprint heb na een zware koers, maar dat zien we later wel." Dat is duidelijk ten opzichte van Merlier en/of Philipsen.