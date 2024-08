Campenaerts gaat onderuit in Vuelta, maar hij heeft een heel goede reden om niet op te geven

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zaterdag kwam Victor Campenaerts ten val in de Vuelta. Onze landgenoot denkt echter niet aan opgeven en daar heeft hij een heel goede reden voor.

In de afdaling van de Cazorla kwam Victor Campenaerts ten val. Dat liet zijn ploegmaat Lennert Van Eetvelt weten na de etappe. “De ploeg heeft de ganse dag goed werk geleverd. Ik hoop alleen maar dat Victor (Campenaerts, red) okay is”, zei hij aan Het Nieuwsblad.

De opgelopen verwondingen lijken echter mee te vallen. Het zou vooral om schaafwonden gaan, op zijn onderbeen en arm. De Vuelta verderzetten is helemaal geen probleem voor Campenaerts, zo bleek zaterdagavond al.

En daar heeft onze landgenoot een goede reden voor. Zijn vriendin Nel en zoontje Gustaaf zijn vanaf maandag een weekje op bezoek in de Vuelta.

De etappe van vandaag komt aan in Granada. Eerder dit jaar werd zijn zoontje Gustaaf in die stad geboren. Het zal dus even emotioneel worden voor onze landgenoot.

Met de familie op bezoek kan een renner ook altijd wat meer. We kijken dan ook uit naar wat Victor Campenaerts volgende week kan laten zien in de Ronde van Spanje.