Visma-Lease a Bike ziet duo met opvallende eis vertrekken naar concurrent Red Bull-BORA-hansgrohe

Visma-Lease a Bike kondigde zelf de komst van Victor Campenaerts, maar ziet ook twee renners vertrekken. De tweeling Mick en Tim van Dijke trekken de deur achter zich dicht.

Het gerucht deed al enkele maanden de ronde, maar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft de komst van Mick en Tim van Dijke nu ook officieel bekendgemaakt. De Nederlanders hebben een contract voor minstens twee jaar getekend.

"We hebben allebei een geweldig seizoen achter de rug. Nu ons contract na vijf jaar afliep, wilden we graag samen de overstap maken", zegt Mick in een eerste reactie bij Omroep Zeeland. "Dat was bijna onze enige eis. En dat wisten de ploegen ook."

Mick van Dijke werd dit jaar 19de in Parijs-Roubaix en tweede op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Tim van Dijke werd 16de in Parijs-Roubaix en 20ste in de Waalse Pijl, in de Giro sprintte hij naar een vierde en vijfde plaats.

Broers Van Dijke aanwinst voor het voorjaar

"We hebben al mooie plannen gemaakt met de mensen van Red Bull-BORA-Hansgrohe. Dat is onder meer op het gebied van het rijden van klassiekers", zegt Mick over de overstap van de broers naar de Duitse ploeg.

Ralph Denk, CEO van de ploeg, is tevreden. "Met Mick en Tim gaan we door met onze transferstrategie en brengen we meer jongeren naar het team. Beiden zijn krachtig en snel. Ze gaan ons zeker helpen in het voorjaar en in de sprint."