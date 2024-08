Evenepoel gooide roet in het eten bij Van Eetvelt: "Het leek leuk... tot Remco kwam"

Lennert Van Eetvelt is de Belgische hoop op een goed klassement in de Vuelta. Terwijl hij eigenlijk niet echt een klimmer is, maar wel een puncher.

Met een 15de plaats in het algemeen klassement doet Lennert Van Eetvelt het goed in de Vuelta. Hij staat op ruim twee minuten van de tiende plaats, er is nog veel mogelijk in de Vuelta. Ook de witte jongerentrui kan nog.

Toch is Van Eetvelt van nature dus geen klimmer, maar wel een puncher. In de jeugd kon hij snel een klimmetje van zo'n vijfhonderd meter opfietsen, waardoor hij al snel de stempel van klimmer kreeg.

Evenepoel legde lat veel hoger

De laatste jaren maakte Van Eetvelt de omslag van puncher naar klimmer. "In San Sebastian heb ik me die keuze beklaagd. Indien ik anders getraind had, kon ik die slotklim wel overleven en zat er meer in dan de derde plaats", zegt hij bij HLN.

Toch wilde Van Eetvelt van jongs af aan een klimmer worden. "Het leek leuk en tot vijf jaar geleden waren er ook weinig goeie Belgische klimmers. Ik zag het gat in de markt... tot Remco kwam", stelt Van Eetvelt.

Tegenwoordig moet je al kans maken op eindwinst in de Tour om aanzien te worden als klimtalent in België. Dat Van Eetvelt een talent is bewijst de positie van de andere Belgen, Uijtdebroeks is de eerstvolgende Belg op plek 48.