Jan Bakelants met lof voor jonge Belg én ferme waarschuwing: "Dat vind ik een gevaar en zou ik niet doen"

Het voorjaar van Arnaud De Lie is voor het tweede jaar op rij mislukt. De Belgische kampioen toonde met een negende plaats in Denain nog tekenen van beterschap, maar die heeft hij in Vlaanderen niet kunnen doortrekken.

Lotto besliste ook meteen om in te grijpen. De Lie haalde Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen deze week van zijn programma en last even een pauze in. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk, maar mogelijk is het meteen tot begin mei.

Van Eetvelt als de invaller van dienst

En dus zocht Lotto naar een vervanger voor de Ronde van Vlaanderen en die werd ook snel gevonden met Lennert Van Eetvelt, die zo zijn debuut zal maken in Vlaanderens Mooiste.

Jan Bakelants is onder de indruk van de renner: "Ik wil graag conclusies trekken uit de Ronde van Catalonië. Laurens De Plus wist er te bevestigen en Lennert Van Eetvelt is er keer op keer op de afspraak", klonk het bij Wielerclub Wattage.

Gevaarlijk van Lotto?

"Dat sluit dan weer aan bij de Ronde van Vlaanderen. Hij stak zijn hand op om De Lie te vervangen en dat vind ik eigenlijk een gevaar. Ik zou dat niet doen in zijn plaats."

"Ik denk dat hij in zijn 'niche' in het klimmen beter daarop focussen. Ik vind het gedurfd vanuit Lotto, want wat als hij in de Ronde van Vlaanderen iets voor krijgt?"