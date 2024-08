De fans en BV's zien het enorm graag gebeuren bij Mathieu van der Poel: "Feestje achteraan"

Mathieu van der Poel is klaar om er weer tegenaan te gaan. Een deel fans en BV's verheugen zich nog over nog wat anders.

Van der Poel gaat in de Renewi Tour de competitie hervatten. Dat is als wielerliefhebber sowieso iets om blij van te worden. Heel wat volgers van Van der Poel zijn vooral blij over hoe Van der Poel er in deze rittenkoers uit zal zien. Uiteraard zal hij zijn regenboogtrui dragen, maar vooral: het nektapijtje is helemaal terug van weggeweest.

In het verleden had een deel van zijn fans al aangegeven dat ze graag een terugkeer van het nektapijtje zouden zien, nadat hij zijn haar lang liet groeien de voorbije winter. Na enkele weken in Spanje is het zover. Foto's en filmpjes op zijn eigen Instagrampagina maken duidelijk dat Van der Poel weer een nektapijtje heeft.

Van der Poel lijkt op Lando Norris

Bij zijn meest recente foto laat Van der Poel weten klaar te zijn voor het tweede deel van het wielerseizoen. "Een grote Lando Norris-vibe hier", verwijst trainingsmaatje Freddy Ovett naar de gelijkenis met het kapsel van de Formule 1-coureur. Ook bij een aantal BV's is de nieuwe look van Van der Poel niet onopgemerkt gebleven.

"Aeromullet on point', reageert Average Rob in het Engels. "Tot op de schouders please", komt Louis Talpe met een verzoek. Voor de acteur mag het haar van Van der Poel dus nog wat meer groeien. De vorige periode met nektapijt leverde vele zeges op in het veld. Wie weet heeft het op de weg nog enkele maanden hetzelfde effect.

Gelosten zien nektapijt Van der Poel

Een aantal fans reageren ook. "Als je het nektapijtje ziet, ben je gelost", kan iemand zich al inbeelden. "Sterke situatie met dat kapsel, maat", is een andere lovende commentaar. "Het is menens vooraan, een feestje achteraan", vindt een zekere Lewis van de nieuwe aanblik van Mathieu van der Poel.