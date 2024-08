Nys gelooft Vanthourenhout niet over Philipsen en Merlier op EK: "Dat zal nooit gebeuren"

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte dinsdag zijn selectie voor het EK bekend. Daarin koos hij voor Jasper Philipsen, Tim Merlier én Wout van Aert.

Het was tegen zijn principes, maar bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde voor het EK in eigen land met Jasper Philipsen en Tim Merlier twee topsprinters. Daarnaast komt ook nog Wout van Aert aan de start.

"Het is uiteindelijk de keuze van de minste tegenwind. Merlier of Philipsen thuislaten kan niet, want zij horen gewoon thuis op het EK. En ook Wout van Aert is logisch met wat hij in de Vuelta laat zien", stelt Nys bij Sporza.

Aparte sprinttrein voor Philipsen en Merlier?

Met Philipsen en Merlier neemt Vanthourenhout dus twee sprinters mee naar het EK. Als is het maar de vraag hoe het zal aangepakt worden. Volgens bondscoach Vanthourenhout krijgen Philipsen en Merlier geen aparte sprinttrein.

"Ik denk toch dat er iets anders gaat gebeuren", stelt Nys. "Twee treinen gaan er niet komen, maar ik denk nooit dat die twee sprinters bij elkaar in het wiel gaan zitten om dan zelf de koers te proberen winnen."

"Ik denk dat ze elk hun eigen ding gaan doen, met één man bij hen. Dat gevoel heb ik nu, maar dat zal de koers natuurlijk gaan uitwijzen", besluit Nys nog. In de Renewi Tour krijgen Philipsen en Merlier al de kans om zich te tonen in de sprint.