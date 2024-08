Zelfs extra prijs komt in beeld voor verdeler en heerser Wout van Aert: zo ziet de situatie er momenteel uit

Wout van Aert verdeelt en heerst. Hij heeft al drie etappes gewonnen en ligt op schema om in het groen Madrid te bereiken. Wie weet zit er nog wel wat meer in.

Op weg naar Baiona heeft Wout van Aert nog eens gedemonstreerd dat hij zoveel meer is dan een sprinter. In rittenkoersen was het vooral toch op de sprint dat hij de laatste tijd inzette om persoonlijk succes na te jagen. De aanvaller in Van Aert is weer opgestaan in de tiende Vueltarit en hij maakte het ook met veel bravoure af.

De hellingen goed verteren, meenemen wie hij mee kan nemen en in de laatste rechte lijn naar winst knallen: deze manier van winnen had Sagan-vibes. Of zeg maar met Van Aert-vibes, zoals de beste Van Aert het kan. Wout van Aert lijkt in de loop van deze Vuelta steeds beter bergop te rijden en dat kwam in rit 10 van pas.

Van Aert beent Yates bij

Dat vertaalt zich ook in het bergklassement. Zoals reeds aangegeven in het verslag van de door Van Aert gewonnen etappe naar Baiona is hij nu medeleider in dat nevenklassement. Van Aert heeft in totaal al 22 bergpunten gesprokkeld. Dat zijn er evenveel als Adam Yates, die voorlopig wel de bergtrui zal blijven dragen.

Dat zal Van Aert prima vinden, want hij is zelf drager van de groene trui. In het puntenklassement heeft hij een mooie marge op Groves. Er volgt nog zo veel klimwerk dat die rol van Van Aert in het bergklassement wellicht zal afnemen. Voorlopig kunnen ze in Spanje niet anders dan ook in dat klassement met hem rekening houden.

Van Aert 1 van 3 Belgen in top 10

Yates en Van Aert hebben in het bergklassement een voorsprong van 4 punten op het duo Roglic - Gaudu. Jay Vine van UAE sluit de top 5 af met 17 punten. Het zit dus nog allemaal relatief kort bij elkaar. Met Sylvain Moniquet op plek 6 (16 punten) en William Junior Lecerf op plek 10 (10 punten) zitten er nog 2 Belgen in de top 10.