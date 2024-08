Medevluchter niet op de finishfoto: Wout van Aert pakt derde ritzege in de Vuelta

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft zich helemaal laten zien in de Vuelta. Onze landgenoot pakte zijn derde zege van deze ronde.

Wout van Aert heeft de rustdag in de Vuelta duidelijk goed verteerd. Hij reed tijdens de tiende etappe de hele dag in de aanval.

Onderweg deed hij een goede zaak voor de puntentrui. Hij pakte aan een tussenspurt 20 extra punten voor de groene trui. In het bergklassement sprokkelde hij ook veel punten, waardoor hij medeleider wordt voor de bergtrui.

In de laatste 30 kilometer ging Van Aert, vlak na de tussenspurt, gewoon door op zijn elan. De Fransman Pacher was de enige die hem nog kon volgen uit een groepje van vijf.

Wout van Aert boekte al twee ritzeges in deze editie van de Vuelta. Hij reed al in de rode leiderstrui en is houder van de groene puntentrui.

De Fransman probeerde op anderhalve kilometer nog te vertrekken, maar Van Aert zat zo in een zetel in zijn wiel. Een sprint dus, waarin de overmacht van onze landgenoot wel heel erg groot was.