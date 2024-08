Evenepoel excuseerde zich bij bondscoach Vanthourenhout: "Heb ik meteen tegen hem gezegd"

Na zijn dubbele olympische gouden medaille kondigde Remco Evenepoel zelf aan dat hij op 11 september het EK tijdrijden zou rijden. Maar Evenepoel is er dan toch niet bij.

Door zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland moest Remco Evenepoel forfait geven voor Luik-Bastenaken-Luik. Daardoor reed hij in 2024 nog geen enkele koers in België, maar dat wilde hij nog goedmaken.

Evenepoel wilde in eigen land op 11 september voor de tweede keer Europees kampioen tijdrijden worden. Maar Evenepoel komt dan toch niet aan de start, hij wil zich nog wat beter voorbereiden op het WK eind september.

Vanthourenhout over afhaken Evenepoel voor EK

Bondscoach Vanthourenhout neemt Evenepoel niets kwalijk. "Remco excuseerde zich naar mij toe, maar ik was de eerste om te zeggen: 'Remco, stop, blijf in Spanje. Streep erdoor en we zien elkaar in Zürich'", zegt hij bij HLN.

Vanaf het moment dat Evenepoel begon twijfelen over zijn deelname aan het EK, zei Vanthourenhout hem dat hij moest thuisblijven. De decompressie na de Tour en de Spelen was fysiek en mentaal dan toch te groot.

"Hij heeft de impact daarvan wat onderschat", stelt Vanthourenhout duidelijk. "Het is ook aan ons om hem daar zo goed mogelijk in te ondersteunen." Evenepoel rijdt van 3 tot 9 september wel de Tour of Britain.