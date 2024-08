Thibau Nys en vriendin Anna hebben groot nieuws: "Eindelijk"

Thibau Nys beleefde een topseizoen op de weg, maar focust zich nu volledig op het veldrijden. Ook privé loopt alles op wieltjes voor Nys en zijn vriendin Anna Eikendal.

Intussen is Thibau Nys al bijna vier jaar samen met zijn Nederlandse vriendin Anna Eikendal. Zij verhuisde snel naar België om meer bij Thibau te kunnen zijn. Slapen deden ze meestal bij zijn papa Sven, dineren bij zijn mama Isabelle.

"Zijn ouders en hun partners hebben mij meteen met open armen ontvangen", zei Eikendal eind 2023 bij HLN. Door de vele stages en wedstrijden is Nys sowieso niet veel thuis, maar toch was het tijd voor een eigen plek.

Nys verlaat het ouderlijke huis

"Ik ga dan toch eindelijk vertrekken", kondigde Nys aan bij Café Congé op Play4. De plannen waren er al een tijdje, want Nys had in Baal grond gekocht om een eigen huis te bouwen.

"Thuis had ik alles waar ik kon van dromen en wat ik nodig had, maar ik ben op een leeftijd en fase in mijn carrière aangekomen dat het apart wonen voor veel structuren en ook rust gaat zorgen", ging Nys nog verder.

Wanneer de verhuis gepland staat is niet duidelijk, maar Nys is de komende weken wel in België om zich voor te bereiden op het nieuwe veldritseizoen. Zijn eerste cross wordt op 12 oktober in Beringen.