Visma Lease a Bike stelt in één klap twee nieuwkomers voor

Visma Lease a Bike heeft twee nieuwe ploegleiders aangetrokken. Daarmee wil de ploeg in de toekomst hoge ogen gooien.

Team Visma Lease a Bike laat op zijn officiële kanalen weten dat het vanaf januari een beroep kan doen op twee nieuwe ploegleiders. Het gaat om de 36-jarige Deen Jesper Morkov van Uno-X Mobility en de 34-jarige Belg Robby Cobbaert van Pauwels Sauzen-Bingoal.

“Jesper en Robby zijn twee jonge ploegleiders, maar nemen toch al ervaring mee”, zegt Grischa Niermann op de website van de wielerploeg. “Wij zijn ervan overtuigd dat ze een hele goeie aanvulling zijn op ons bestaande team van coaches.”

“Jesper timmerde al aan de weg bij het Noorse Uno-X. Hij is een enthousiaste coach en maakte al een mooie ontwikkeling als ploegleider door. En dat geldt ook voor Robby. Hij heeft nog geen World Tour-ervaring, maar is erg gedreven. We zijn blij dat deze twee talentvolle ploegleiders ons team komen versterken.”

“Ik ben blij dat ik bij deze ploeg aan de slag kan”, reageert Morkov. “Het is een hele professionele organisatie met een duidelijke structuur. Ik vind het eervol om hier te kunnen starten. Ik ben zelf wielrenner geweest, vooral op de baan. En de afgelopen drie jaren heb ik ervaring opgedaan bij Uno-X, een hele mooie tijd.”

“Ik werk sinds 2022 bij de hoofdmacht bij Pauwels Sauzen, daarvoor bij de junioren” stelt Robby Cobbaert zichzelf voor. “Ik ben dankbaar voor de kans die ze me daar gaven. Ik kijk er naar uit om te starten voor Team Visma Lease a Bike, een prachtige stap in mijn carrière. De filosofie, werkwijze en de structuur van deze ploeg sluiten heel erg aan bij mijn ambities en waarden als coach.”