Ploegleider Visma-Lease a Bike heel eerlijk over wat nu juist de bedoeling was met Wout van Aert

Net als Wout van Aert zelf communiceert ook de ploegleiding bij Visma-Lease a Bike heel eerlijk als het eens een keertje niet lukt in de Vuelta. Van Aert krijgt natuurlijk ook niet elke dag een sprintersrit op zijn maat voorgeschoteld.

In de loop van deze Vuelta heeft Van Aert ook al getoond dat hij een aanval kan afronden. Niets van dat in de twaalfde etappe. Visma-Lease a Bike had achteraf met verhaaltjes kunnen afkomen over hoe het toch geen ideale dag voor Van Aert was. In plaats hiervan is het eerlijk over de uitgetekende strategie in deze etappe.

"Het was opnieuw een lastige start met het lange gevecht voor een plek in de vlucht van de dag. Het doel was om Wout mee te sturen, maar helaas waren we niet bij machte om dat te doen slagen", concludeert ploegleider Marc Reef op de site van van de ploeg. De Nederlander geeft toe dat Van Aert ook rit 12 had aangeduid.

Uijtdebroeks beschermt Kuss

"Eenmaal de kopgroep was gevormd, verlegden we onze focus naar Sepp Kuss. Enkele renners, waaronder Cian Uijtdebroeks, hebben hem lang kunnen beschermen op de slotklim." Dat was een gelegenheid voor Uijtdebroeks om ook weer wat het betere gevoel op te doen, in een voor hem voorts tegenvallende Vuelta.

"Uiteindelijk gebeurde er niets in de groep der favorieten." Reef is er als de kippen bij om aan te geven dat ook etappe 13 er opnieuw eentje wordt voor de klassementsmannen. "Ons doel zal zijn om Sepp opnieuw zo lang mogelijk bij te staan." De Amerikaanse titelverdediger moet het voorlopig doen met een stek in de top 15.

Een dag zonder verwachtingen voor Van Aert

Voor Wout van Aert is het nu dus wel eens een dag om aan te vatten zonder verwachtingen. Het enige wat de groene trui op weg naar Puerto de Ancares moet doen, is op tijd binnenkomen.