De Cauwer na zilveren medaille Vromant op Paralympische Spelen: "Heb ik een probleem mee"

Op de Paralympische Spelen heeft Ewoud Vromant België een eerste medaille bezorgd. In de finale van de 3.000 meter individuele achtervolging (C2) gaf moest Vromant het goud laten aan de Fransman Alexandre Léauté.

In Tokio moest Ewoud Vromant het zonder gouden medaille stellen na een veelbesproken diskwalificatie. Volgens de UCI gebruikte Vromant zijn zadel onvoldoende. In Parijs wilde Vromant revanche nemen.

Vromant plaatste zich ook voor de finale van de 3.000 meter individuele achtervolging (C2). Vromant moest het opnemen tegen Alexandre Léauté, die in de kwalificatie nog een wereldrecord had neergezet.

Léauté sloeg meteen een kloofje en dat kon Vromant niet meer goedmaken, aan de streep was het verschil twee seconden. Vromant moest dus tevreden zijn met zilver. Al zijn daar ook wel wat vragen bij te stellen. De Fransman heeft namelijk twee benen, Vromant maar één.

Ongelijke strijd tussen Vromant en Léauté?

Onder meer José De Cauwer had er zich vragen bij. "Die indeling van die categorieën, dat is zo moeilijk. Je moet ergens een lijn trekken, maar elke keer als ik de manier zie waarop Léauté van start gaat terwijl Vromant zich in evenwicht moet proberen houden, dan heb ik daar een probleem mee. Maar ik zeg vooral duizend maal proficiat."

Toch maakt G-wielrenner Niels Verschaeren een kanttekening. "Bij Léauté is het niet met het blote oog te zien, maar hij heeft volgens de officiële rapporten tot 95% krachtverlies in zijn ene been. Daardoor valt hij net als Vromant in de C2-klasse", zegt Verschaeren bij Sporza.