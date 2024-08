Nieuwe pagina in zeer moeilijk jaar: Nederlandse sprintbom moet opgeven, komt ook dernycriterium in het gedrang?

Het is nog niet het jaar geweest van Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprintbom sukkelt al een heel seizoen een beetje en ook het einde lijkt er eentje in mineur te gaan worden. Alles op 2025 dan maar?

Na zes jaar bij Soudal Quick-Step was het voor de 28-jarige Nederlander aanpassen bij zijn nieuwe ploeg dsm-firmenich PostNL. Hij kon zijn snelle benen eigenlijk maar weinig laten zien.

In het voorjaar liep het vaak spaak, in de Tour de France waren er een paar ereplaatsjes en een snelle exit door ziekte en in de Giro d'Italia leek het eigenlijk helemaal nergens naar.

© photonews

Dan maar in het slot van het jaar nog eens laten zien wat hij in zijn mars heeft, bijvoorbeeld in de Renewi-Tour? Dat was alvast het plan voor deze week, maar opnieuw heeft het lot er anders over beslist.

Rit in Turkije als hoogtepunt van moeilijk jaar

Na een valpartij haalde Fabio Jakobsen de eindstreep op zaterdag niet. Uitgerekend op zijn verjaardag viel hij na een kilometer of 75. Hij was aan alle kanten geblutst en geschaafd en reed dan maar meteen binnen in Aalter.

Het is een nieuwe domper op een al moeilijk jaar. Maandag staat Jakobsen normaal gezien aan de start op het Dernycriterium in Wetteren, maar mogelijk zijn ze daar na Tim Merlier een tweede klepper kwijt als de verwondingen tegenvallen.