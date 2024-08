Tim Merlier geeft forfait, maar veel kleppers aan de start om Sagan, Merckx, Gilbert en Van Avermaet op te volgen in Wetteren

Wout van Aert, Peter Sagan, een piepjonge Remco Evenepoel, ... Er stonden al heel wat wereldtoppers aan de start van het Dernycriterium in Wetteren, traditioneel op de eerste maandag van september. En ook de editie 2024 wordt er eentje met kleppers.

Axel Merckx, Iljo Keisse, Philippe Gilbert, Thor Hushovd, Greg Van Avermaet, Luca Paolini, Peter Sagan, ... De erelijst in Wetteren is er ondertussen toch al eentje om duimen en vingers van af te gaan likken.

En ook de editie van 2024 zou wel eens kunnen gensters slaan. Met Biniam Girmay is de groene trui uit de Tour de France op post. Hij is dé topfavoriet om op de erelijst te komen, zeker door het forfait van Tim Merlier.

© photonews

Die viel in de Renewi-Tour en laat het Dernycriterium in Wetteren aan zich voorbij gaan. Met Tiesj Benoot werd wel een waardige vervanger gezocht en gevonden. Ook Fabio Jakobsen staat aan de start, al viel ook hij in de Renewi-Tour en dus is het nog afwachten.

Veel kleppers aan de start

Met Thibau Nys staat er nog een klepper op de startlijst, terwijl ook Oliver Naesen en lokale favorieten als Edward Theuns, Michael Vanthourenhout (als man van), Florian Vermeersch en bronzen medaillewinnaar Fabio Van den Bossche zijn op post in Wetteren.

Het Dernycriterium en de afterparty in de feesttent aan het station van Wetteren (vroeger op de Zeshoek) is een van de grote hoogtepunten van de gemeente. Ook dit jaar zal het bier rijkelijk vloeien, zoals het al sinds vrijdagavond doet.