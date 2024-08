Vreemde diefstal! Speciale fietsen van Mathieu van der Poel en Peter Sagan zijn gestolen

Het is toch erg dat het wielrennen soms ook getroffen wordt door diefstal. Mathieu van der Poel heeft moeten vernemen dat zijn regenboogfiets is gestolen. Dat is niet de enige fiets die ontvreemd heeft.

Een diefstal van zes koersfietsen heeft plaatsgevonden in het Shimano Experience Center in Valkenburg. Dat meldt Wielerflits. Het zijn fietsen die verbonden zijn aan bepaalde specifieke prestaties van een aantal van 's werelds beste wielrenners. Het is dit gegeven dat het toch een vreemde diefstal maakt. Het zijn immers fietsen die vooral voor echte verzamelaars van enorm grote waarde zijn.

Eén van de gestolen fietsen is de regenboogfiets van Mathieu van der Poel, de Canyon Aeroad. Het is een grotendeels witte fiets, met ook elementen die verwijzen naar de door hem behaalde wereldtitel in Glasgow. Van der Poel nam dit jaar op deze fiets deel aan Luik-Bastenaken-Luik. Hij spurtte in deze klassieker naar een derde plaats, nadat winnaar Pogacar en Bardet buiten schot waren gebleven.

Ook fietsen Sagan en Alaphilippe gestolen

Nog een andere gestolen fiets is bijvoorbeeld de Specialized S-Works Tarmac waar Peter Sagan de Tour de France van 2020 mee gereden heeft. Het is een fiets met een groene achtervork, een verwijzing naar het feit dat Sagan in de Tour de France zeven keer de groene trui heeft veroverd. Dit soort van accenten doen de vraag rijzen of de dieven wel weg zullen kunnen met deze fietsen.

Ook Julian Alaphilippe zal te horen krijgen dat een voor hem speciale fiets is gestolen. Iedereen herinnert zich nog wel zijn meest succesvolle Tour-deelname, die van 2019. Alaphilippe reed toen elf dagen lang in de gele trui en eindigde ook in de top 5 van het algemeen klassement. Hij leverde die prestaties op een Specialized S-Works. Ook deze fiets is jammer genoeg gestolen in Valkenburg.

Hopen dat regenboogfiets Van der Poel weer opduikt

Laten we hopen dat deze bijzondere fietsen toch snel weer opduiken en dat de dieven gestraft kunnen worden voor hun daden.