Drama bij Wout van Aert en co? Niet alleen Cian Uijtdebroeks naar huis met covid

Cian Uijtdebroeks heeft de Vuelta verlaten. Onze landgenoot zit helaas met een coronabesmetting opgescheept.

Vanmorgen kwam er slecht nieuws uit de ploeg van Visma Lease a Bike. Cian Uijtdebroeks heeft de Vuelta verlaten omwille van een coronabesmetting.

Onze landgenoot had al de hele Ronde van Spanje de nodige last van zijn luchtwegen, maar testte telkens negatief op covid. Hij zei trouwens vaak dat zijn benen loodzwaar aanvoelden.

Misschien is het dan maar goed dat er nu toch een coronabesmetting vastgesteld werd, zodat dit toch een uitleg kan zijn voor zijn mindere prestaties.

Maar Uijtdebroeks is niet de enige bij Visma Lease a Bike die moest vertrekken. Ook ploegleider Marc Reef is met covid naar huis vertrokken.

“Covid gaat nog steeds rond”, vertelt Grischa Niermann aan Het Laatste Nieuws. “Helaas ook bij ons, dus. We hopen vooral dat de renners fit blijven. Tot nu toe is dat in elk geval met de andere renners gelukt.”