📷 Dan toch prijs met corona? Cian Uijtdebroeks stapt uit de Vuelta

Cian Uijtdebroeks reed niet de Vuelta die hij zichzelf graag had zien rijden. Naar de oorzaak van wat er precies fout liep was het gissen.

Onze landgenoot werd volgens Visma Lease a Bike verschillende keren op corona getest, maar telkens leverde de test een negatief resultaat op.

De ploeg van Wout van Aert laat nu weten dat Uijtdebroeks uit de Vuelta stapt na een positieve coronatest. Onze landgenoot zei gisteren nochtans dat hij zich beter voelde.

Tijdens de Ronde van Spanje had Uijtdebroeks geklaagd over een “verdoofd gevoel in de benen”, zoals hij het zelf omschreef. Hij stond pas 57ste in de stand op meer dan een uur en een kwartier van O’Conner.

🇪🇸 #LaVuelta24



We are sad to communicate that Cian Uijtdebroeks will have to withdraw from La Vuelta due to a Covid infection. We wish Cian a speedy recovery. Get well soon, Cian! pic.twitter.com/U69W9UzJKY