"Geen droom, maar wel...": Arnaud De Lie komt met straffe woorden nadat hij ploegmaat mee uit leiderstrui rijdt

Arnaud De Lie heeft de slotetappe van de Renewi Tour gewonnen. Daarmee reed hij wel zijn ploegmaat Alec Segaert uit de leiderstrui.

Arnaud De Lie en Tim Wellens zaten in de slotkilometers van de koninginnenrit van de Renewi Tour elk met hun eigen doel helemaal voorin de koers.

De Lie wou de rit pakken, Tim Wellens zijn vierde eindzege in deze rittenkoers. En zo geschiedde het ook voor beide landgenoten.

“Hier winnen met de Belgische trui… Dat is geen droom, maar wel speciaal”, zei Arnaud De Lie na afloop van de koers in het flashinterview. “Dat ik hier mijn eerste ritzege in een WorldTour-ronde pak in de Belgische trui, dat is ongelooflijk voor mij.”

Al was het plan eerder. Volgens De Lie was de opdracht om de Renewi Tour te winnen met Segaert, maar dat draaide eventjes anders uit.

“Tim was echt sterk en ook door het warme weer was het lastig. Maar we zaten daar met de twee besten van de koers op kop .Tim wint uiteindelijk het klassement en ik de rit. Ik ben superblij om hier te winnen. Helaas wint Alec niet de ronde, maar hij wordt tweede. Met ook nog twee ritzeges erbij, dat is super voor ons.”