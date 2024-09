Patrick Lefevere deelt subtiel sneertje uit aan renner die vertrekt bij Soudal Quick-Step

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het huiswerk van Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step voor 2025 is bijna klaar. Enkele renners vertrekken bij de ploeg, al heeft Lefevere er soms weinig begrip voor.

Dat Julian Alaphilippe vertrekt bij Soudal Quick-Step is al langer duidelijk, de Fransman trekt naar Tudor Pro Cycling. Ook Jan Hirt, Kasper Asgreen en Fausto Masnada zullen het team op het einde van 2024 verlaten.

"Julian en Kasper zijn renners van wie je afscheid neemt met pijn in het hart", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Dat is zeker anders met het vertrek van Hirt en Masnada, wat Lefevere puur zakelijk bekijkt.

Masnada had af te rekenen met veel blessures, maar koerste ook eigenaardig. Zo negeerde hij in 2021 de ploegorders om mee te rijden met Tadej Pogacar in de Ronde van Lombardije. Masnada verloor de sprint van de Sloveen.

Lefevere begrijpt uitleg Hirt niet

Het vertrek van Hirt vindt Lefevere wel jammer. Lefevere begrijpt dat de Tsjech zijn achtste plaats in de Giro wil verzilveren met een overstap naar Israel-Premier Tech, maar hij begreep de uitleg van Hirt wel niet.

"'Ik wil wel blijven, maar mijn makelaar ziet het anders.' Tja, ik dacht toch dat het de renners waren die zelf over hun toekomst beslisten", deelt Lefevere toch een sneertje uit richting Hirt